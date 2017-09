Kim Kardashian vermijdt PFW wegens overval

Kim Kardashian werd op 2 oktober 2016 beroofd in haar gehuurde appartement in Parijs. De groep dieven hield haar onder schot en bonden haar handen en voeten vast. „Hij had een sterk Frans accent en vroeg me om mijn trouwring ter waarde van 4 miljoen dollar”, vertelde Kardashian later over de beroving. „Hij zag de ring op mijn nachtkastje liggen en vroeg naar mijn andere juwelen en geld”, vervolgde de realityster.

De beroving bezorgde Kardashian een trauma en ze nam een pauze van drie maanden van al haar activiteiten op sociale media. Ze voelt zich volgens ingewijden nog niet sterk genoeg om dit jaar naar Parijs af te reizen. Ook haar halfzus, model Kendall Jenner, is dit jaar niet te zien op de catwalk in de Franse hoofdstad.

In januari werden na uitvoerig onderzoek tien verdachten door de Franse politie opgepakt.