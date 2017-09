Maik de Boer van de weg gehaald

De stylist, die sinds kort ook optreedt als fashion- en lifestyledeskundige in Shownieuws, werd door de politie van de weg gehaald in de buurt van Haarlem. Maik en de rijinstructeur kregen, nadat de politieauto een aantal minuten voor ze reed, het ’politie volgen’-sein. Ze moesten uitstappen en hun rijbewijs laten zien. „Het leek alsof ze ons stopten omdat ze camera’s zagen”, zegt een redactrice van Sterren rijden af.

„Wij reden erachteraan met een auto en een cameraman die eruit hing. Maar we gingen niet slingerend over de weg, hebben niets strafbaars gedaan. Het kan een standaardcontrole zijn geweest, het was niet onprettig. Maik grapte nog tegen een kale agent: ’We hebben dezelfde kapper’ en ’leuk uniform, past bij je ogen’."

In het nieuwe programma, waarvan de opnames in volle gang zijn, worden BN’ers verwelkomd door een examinator, gaan van start met het theorie-examen en wordt de rijvaardigheid van de sterren - die al een rijbewijs hebben - getest. Sterren rijden af is dit najaar te zien bij Telegraaf VNDG.