Inktspotprijs 2017 voor Fokke & Sukke

Dat heeft de jury dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om een strip waarin Fokke en Sukke samen op het strand liggen terwijl zij naar de radio luisteren. „Aanslagen op de gebruikelijke plaatsen: wij melden u aanslagen met meer dan twintig slachtoffers”, stelt de nieuwslezer.

Het is de eerste keer dat John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol de prijs in ontvangst nemen. Zij maken de actuele cartoons over de naakte eend en kanarie al sinds 1994. Eerder wonnen zij wel al de Junior Inktspotprijs.