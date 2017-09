RTL gelooft in eigen programmering

„Het nieuwe televisieseizoen is krap vier weken bezig. Ondanks dat iedereen ons graag tot uitspraken verleidt, is het echt te kort dag om de balans op te maken en conclusies te trekken. Iedereen heeft recht op zijn mening en is vrij om die te uiten. Wij gaan echter niet op elk individueel standpunt reageren.”

RTL ligt sinds vorige week onder vuur nadat AD-columnist Angela de Jong de wegzakkende kijkcijfers verklaarde door de zendergroep een gebrek aan creativiteit te verwijten. Ook sprak ze van een ’stuitend arrogant clubje’. Later kreeg De Jong bijval van enkele andere tv-deskundigen en zelfs uit eigen stal toen Johan Derksen kritiek uitte op zijn werkgever.

„Er kunnen zeker zaken beter en daar werken we met elkaar natuurlijk hard aan”, vervolgt RTL. „Dat is de dagelijkse realiteit van een mediabedrijf en wat ons betreft een proces voor achter de schermen. Elke nieuwe programmering heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en daar geloven we in. Net als de koers die we met RTL hebben ingezet om onze merken breder neer te zetten op al onze platformen, zoals Meisje van Plezier op RTL 4 en Videoland. En de balans tussen beproefde succesnummers en totaal nieuwe programma’s op onze zenders.”