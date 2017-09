’Badr Hari en Estelle Cruijff samen gespot’

Fotograaf Edwin Smulders wist de twee op de gevoelige plaat vast te leggen. „Toen kwamen we daar aan rijden en toen stond de auto van Estelle voor de deur en daar zat zij in. Badr stond gewoon gezellig met haar te kletsen en ik denk dat ze alles bij elkaar minimaal een minuut of 20, 25 hebben staan kletsen.”

De ontmoeting werd afgesloten met een stevige knuffel. „Hij was aan het lachen. Ik heb wel het idee dat er een goede sfeer was”, zo vertelt Edwin aan Shownieuws.

Badr en Estelle zetten anderhalf jaar geleden een punt achter hun relatie. Onlangs vertelde de blondine daar bij Johnny Into The Wild over. „We waren echt wel heel gek op elkaar en dan overschaduwt dat met een aantal andere aspecten die op dat moment toch als een soort donkere wolk elke keer een beetje terugkomen. Dat was wel heel verdrietig.”

Estelle heeft aan Shownieuws laten weten dat het om een „toevallige ontmoeting” ging. De advocaat van Badr wil tegenover het programma niet reageren op de vraag waarom de kickbokser op vrije voeten is.