Noorse koning Harald leeft nog

Noorse media hadden overigens snel door dat het bericht niet verspreid had moeten worden want alle details ontbraken; de koning was op xxx-jarige leeftijd in xxx overleden door xxx. NTB merkte de fout ook snel op en kwam binnen drie minuten met een intrekking van het bericht. Er was sprake van een technische fout, en het persbureau bood zijn verontschuldigingen aan.

Bij het nakijken en aanpassen van de klaarstaande necrologie en de bijbehorende berichten, was het bericht op het net terecht gekomen. Het paleis reageerde tamelijk laconiek. „Ik heb gehoord dat NTB een persalarm heeft afgegeven, en ik kan bevestigen dat de koning in goede vorm verkeert”, aldus Gjeruldsen. Volgens televisiezender NRK is de koning op elandjacht.