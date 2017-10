Real Madrid ontsnapt aan puntenverlies

Een kwartier voor tijd miste Duje Cop een uitgelezen kans op de gelijkmaker, door in de stromende regen een strafschop over het doel te schieten. Ronaldo had de score in de vijfde minuut geopend door wel koel te blijven vanaf elf meter. De Portugees kopte even later ook de 2-0 binnen, na een flitsende aanval met Nacho in de rol van aangever.

Een grote zege leek in de maak, maar de Madrileense sterren geloofden het daarna wel. De ploeg van trainer Zinedine Zidane heeft in La Liga nu zeven punten voorsprong op Barcelona, dat zondag tegen Real Sociedad speelt.