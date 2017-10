FOTO Max Verstappen spoelt kater weg

Verstappen deed het vooral racend op een jetski. Vliegend over de golven. "Lekker om eens een dag alleen dingen te doen die je leuk vindt.”

Ook het spelen van zijn favoriete computergame FIFA 17 in de koelte van zijn hotelkamer vlakbij het circuit kon the day after zijn goedkeuring meer dan wegdragen. Lachend: "Ik moet een beetje in het wedstrijdritme blijven, hè?”

Zijn optreden tijdens de race in Bahrein was voor Verstappen in een enorme anticlimax geëindigd. Na een flitsende start met volop perspectief op wederom een hoge eindklassering was het na twaalf ronden ineens voorbij. Een zogenoemde remklauw, rechtsachter, werd ineens te warm, waardoor de remdruk wegviel en Verstappen zonder het gewenste effect z’n pedaal intrapte. Hij schoot rechtdoor en kwam met zijn Red Bull, weliswaar zachtjes, tegen de bandenmuur tot stilstand.