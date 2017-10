VVV-Venlo steviger aan kop, maar Jong Ajax nadert

Jong Ajax klom op doelsaldo naar de tweede plek. Met Tim Krul in het doel won de Amsterdamse ploeg in Friesland op sensationele wijze met 3-1 van SC Cambuur, dat in de slotfase een voorsprong in amper een minuut weggaf. Frenkie de Jong en Pelle Clement kwamen kort na elkaar tot scoren voor de bezoekers. Justin Kluivert bepaalde in de extra tijd in de rebound van een eerst door hemzelf gemiste strafschop de eindstand op 1-3.

Subtopper Helmond Sport versloeg FC Eindhoven met 3-0. Na de pauze kwamen Steven Edwards, Furghill Zeldenrust en Robert Braber tot scoren. Met negentien punten gaat Helmond Sport nu royaal aan kop in de tweede periode.

Wesley Zonneveld

Door een arbitrale blunder moest Telstar in Venlo na iets meer dan een kwartier verder met tien man. Scheidsrechter Ingmar Oostrom stuurde doelman Wesley Zonneveld van het veld na een duel met Vito van Crooy buiten het strafschopgebied. De keeper van Telstar kopte de bal voor het hoog geheven been van de VVV-aanvaller weg en deed daarbij niets fout. Toch moest hij vertrekken.

Op slag van rust kwam VVV op voorsprong dankzij een doeltreffend hoogstandje van Jonathan Opoku (1-0). Door een late treffer van Crescendo van Berkel kregen de bezoekers alsnog loon naar werken: 1-1.