FOTO'S Cristiano Ronaldo provoceert Atletico

Ronaldo was met drie goals de grote man geweest in de heenwedstrijd (3-0), maar op bezoek in het Vicente Calderón stond de thuisploeg al snel met 2-0 voor. Vlak voor rust tekende Isco voor de 2-1 en daarmee eigenlijk voor de finaleplaats. Bij het juichen na dat doelpunt provoceerde Ronaldo de Atletico-fans door zijn vinger voor zijn lippen te houden.

2 / 3 2 / 3 Cristiano Ronaldo maant de fans van Atletico tot stilte na het doelpunt van Isco. Ⓒ Reuters

De Portugees kreeg het later tijdens de wedstrijd nog aan de stok met onder meer Fernando Torres. "Wat is er aan de hand, clown?", vroeg de Spanjaard aan zijn tegenstander. "Ga naar huis, idioot", reageerde die volgens de Spaanse sportkrant Marca. De scheidsrechter kwam tussenbeide en Ronaldo liep glimlachend weg.

3 / 3 3 / 3 Ronaldo viert zijn feestje voor de neus van de Atletico-fans. Ⓒ Hollands Hoogte

"We wisten dat Atleti sterk zou beginnen en ze hadden geluk dat ze twee keer scoorden", vertelde Ronaldo na afloop. "Maar wij hebben zo veel ervaring en we wisten dat het bij één doelpunt voor ons afgelopen zou zijn met hen. Wij zijn Real Madrid en we hebben laten zien meer ervaren te zijn."