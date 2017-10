De Boer: 'Ik heb me vreselijk geërgerd aan Depay'

"Ik heb me vreselijk geërgerd aan Depay, maar echt vreselijk", aldus De Boer bij FOX Sports. "Hij leed verreweg het meeste balverlies, speelde onfunctioneel. Een beetje gek doen. Houdinkjes..."

"Terwijl hij het gewoon weer moet laten zien", aldus de oud-international over de speler die na zijn langdurige reserverol bij Manchester United vorig jaar even uit beeld was bij Oranje. "Doe normaal, zoals in je laatste seizoen bij PSV. Op snelheid, gewoon simpel. Maar hij wil weer laten zien dat hij sterk is. Hij doet net alsof ze voor hem opzij gaan."

Depay is sinds zijn overstap naar Olympique Lyon in de winter vaak basisspeler bij de Fransen en was tegen Marokko verantwoordelijk voor de assist bij de 1-0 van Quincy Promes. "Van dat moment heb ik erg genoten", erkende De Boer. "Dat was een geweldige actie."