Dalglish gek van Wijnaldum

Wijnaldum grijnst en maakt zijn ogen, zoals hij op zulke momenten vaak doet, klein. Hij is 26 jaar, maar heeft op de een of andere manier vaker een klik met toppers van vroeger. „Met Wim Jansen kon ik bij Feyenoord uren praten. Dit seizoen is Wim nog bij me geweest in Liverpool. Dat zijn fijne momenten. Met andere Wim (Van Hanegem, red) kon ik ook goed praten. Bij PSV had ik dat met Willy van der Kuijlen en hier is het zo al snel gegroeid met Kenny.”

2 / 2 2 / 2 Liverpool-legende Kenny Dalglish Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij vindt het geluk, dat zulke voetbalsterren hem bijstaan en over de details in topvoetbal willen praten. Misschien is de realiteit dat de iconen in hem een speler zien die zijn plafond nog lang niet heeft bereikt. En er zijn er meer die hem een nóg grotere toekomst voorspellen. In Amsterdam tekende hij deze week een miljoenencontract bij het sportfabrikant Adidas, dat hem bij de allergrootste sterren van Europa heeft geplaatst.

Wijnaldum loopt er niet mee te koop, hoopt alleen maar het gat te vullen dat de grootste voetballers van Nederland van de afgelopen tien jaar – Wesley Sneijder, Robin van Persie en Arjen Robben – weldra laten vallen. Mooi is dat een man als Dalglish het talent in Wijnaldum al vele jaren terug ontdekte.

Feyenoord

„Op zo’n dag als met Kenny neemt hij me mee voor een lunch. We wonen dicht bij elkaar en hij vertelt me dan over de wedstrijden die hij vroeger bij Feyenoord al van me heeft gezien. Over goals die ik maakte en over de dingen die hem aanspraken in mijn spel.”

Het ’rode’ deel van de stad Liverpool is al dik twee weken dronken van geluk en is Wijnaldum dankbaar voor de goal waarmee hij hun club de Champions League in knalde. Het zijn dergelijke momenten, wist Dalglish, waarmee sterspelers het verschil maken in een elftal.