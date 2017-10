Voetbalwereld leeft mee met Nouri

Onder meer zijn oude aanvoerder Davy Klaassen en diverse clubs wensten het talent beterschap. "Wees sterk, Appie", stuurde de naar Everton vertrokken middenvelder. "We bidden voor je", liet assistent-bondscoach Ruud Gullit weten.

Ook de clubs leefden volop mee. "Onze gedachten zijn bij Nouri, vrienden, familie en Ajax. Stay strong", meldde sc Heerenveen. "Veel sterkte", lieten o.a. AZ en Vitesse weten. Ook Werder Bremen, de tegenstander in de vriendschappelijke wedstrijd, reageerde op een bericht van Ajax. "Blijf sterk. Wij leven mee met Appie, zijn familie fans en de club. Veel sterkte."

Ajax maakte gisteravond laat bekend dat er sprake was van hartritmestoornissen. "Hij is stabiel, heeft hartslag en wordt in slaap gehouden", luidde het bericht. Tegen middernacht kwam de Amsterdamse club met een statement dat Nouri buiten levensgevaar is.