Dolberg stevent 'gewoon' weer af op basisplaats

"Kasper is een superspits die een mooie toekomst voor zich heeft”, aldus Keizer, die aangaf dat never change a winning team voor hem niet van toepassing is.

Tegen FC Groningen (3-1 overwinning) kreeg Klaas-Jan Huntelaar de voorkeur in de spits. De ervaren aanvaller beschaamde het vertrouwen van zijn trainer afgelopen zondag niet. Hij scoorde en liet zijn ploeggenoten beter spelen. "Vanaf de eerste training heeft hij het voortouw genomen”, aldus Keizer.

"Dus het was geheel terecht dat hij een keer ging spelen. En hij heeft laten zien heel belangrijk te zijn voor Ajax. Klaas-Jan heeft gif in de wedstrijd gebracht. Dat is een geweldige kwaliteit.”

Keizer maakte gisteravond duidelijk dat Dolberg en Huntelaar voorlopig niet allebei aan de aftrap verschijnen. "Er moet een modus te vinden zijn dat we Klaas-Jan en Kasper samen kunnen laten spelen. Maar dat is iets voor de lange termijn. Twee goede spitsen in één elftal krijgen, is niet zomaar gedaan. We hebben het in gedachten, maar het nog niet uitgeprobeerd op het trainingsveld of zo."