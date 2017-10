PSV-uit primeur voor Robben

De Nederlandse Bayern München-speler legde tussen 2002 en 2004 bij PSV de basis voor een internationale topcarrière, die nu al twaalf jaar duurt. Het wordt een primeur voor Robben, want sinds zijn vertrek uit Nederland speelde de Groninger in Europees verband nog nooit tegen een Nederlandse club.

Voor Robben wordt PSV-uit heel speciaal. FC Groningen is natuurlijk zijn club, maar Robben koestert daarnaast ook warme gevoelens voor PSV. „Ik blijf er toch een speciaal gevoel bij hebben. Wat dat betreft ben ik toch altijd PSV-fan”, vertelde Robben eerder dit jaar tegen de club-tv van zijn oude werkgever. Robben betreurde het dat Bayern en PSV niet aan elkaar waren gekoppeld in de achtste finales en was onder de indruk van de verrichtingen van de Eindhovenaren. „Daar kun je alleen maar je petje voor af nemen.”