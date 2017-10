Spelen officieel geopend

De fakkel werd het stadion binnengebracht door drievoudig Roland Garros-winnaar Gustavo Kuerten en kwam uiteindelijk terecht bij voormalige langeafstandsloper Vanderlei Cordeiro de Lima die de laatste meters mocht afleggen van de lange tocht met de fakkel vanuit Griekenland en het vuur mocht aansteken.

De 46-jarige De Lima is vooral bekend van de Olympische Spelen van 2004 in Athene. De Braziliaan lag na ruim 36 kilometer aan kop van de olympische marathon toen hij door een religieuze fanaticus, een Ierse ex-priester, van het parkoers werd geduwd. De Lima verloor door het geruchtmakende incident kostbare seconden. Hij kwam uiteindelijk als derde over de finish.

Kort na zijn woorden werd de bijzondere olympische vlam ontstoken. Vanwege het 'groene thema’ van deze Spelen is niet gekozen voor een traditioneel groot vuur, maar voor een kleine 'energiebesparende’ vlam.

Dit 'vlammetje’ moet dienen als een waarschuwing aan de wereld om spaarzaam te zijn met fossiele brandstoffen. Achter de vlam is een spiraalvormig kunstwerk zichtbaar dat doet denken aan de zon, de energiebron die we volgens de boodschap meer zouden moeten gebruiken.

Eenzelfde vlam als in het Maracana-stadion wordt in de loop van de zaterdag ook in het centrum van Rio de Janeiro ontstoken.

Even eerder had IOC-president Tomas Bach in zijn toespraak de Brazilianen een hart onder de riem gestoken. "Jullie hebben in de afgelopen zeven jaar Rio de Janeiro nog mooier gemaakt. Dit in een moeilijke tijd in jullie historie, maar we hebben altijd in jullie geloofd.’’

Bach ging ook in op de situatie in de wereld: "We leven in een wereld van crisis, wantrouwen en onzekerheid. Maar dit is ons antwoord. Atleten uit de hele wereld strijden tegen elkaar, maar leven ook vreedzaam in één dorp. In de olympische wereld zijn we allemaal gelijk. Met groot respect verwelkomen we het team dat bestaat uit vluchtelingen. Jullie sturen een boodschap van hoop naar alle vluchtelingen in de wereld.’’

Eerder op de avond voerde Jeroen Dubbeldam de Nederlandse olympische sportploeg aan. Het was een klein groepje van tachtig man, omdat veel sporters al binnen 48 uur in actie komen.