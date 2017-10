Schulting start seizoen met twee straffen

Op de 500 meter maakte Schulting tot twee keer toe een valse start en op de 1500 meter week ze af van haar lijn. Het is voor Schulting, met het oog op de Olympische Spelen, geen ramp dat ze niet direct wereldbekerpunten pakt. Alleen de drie beste resulaten van de vier wereldbekerwedstrijden tellen mee.

Lara van Ruijven (derde in haar heat) en Yara van Kerkhof (eerste) bereikten op de 500 meter wel de kwartfinales. Op de 1500 meter is Van Kerkhof ook door naar de volgende fase (de halve finale), net als Jorien ter Mors. Beide shorttracksters finishten als tweede in hun serie.

Bij de mannen plaatste Sjinkie Knegt zich op zowel de 500 als 1500 meter voor de volgende ronde. De wereldkampioen van 2015 was in beide heats de rapste. Dylan Hoogerwerf mag op de 1500 meter ook terugkomen voor de kwartfinale. Een derde plaats in zijn serie was net genoeg. Itzhak de Laat werd op die afstand uitgeschakeld. Op de 500 meter overkwam Daan Breeuwsma hetzelfde.