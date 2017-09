Guardiola: 'Agüero is oké, dat is het belangrijkste'

Agüero zat donderdagavond in een taxi, nadat hij een concert van de Colombiaanse zanger Maluma had bezocht. Op weg naar Schiphol liep de spits een gebroken rib op, toen de taxi tegen een paal botste.

Guardiola is geschrokken van het ongeval. "Ik heb nog niet met hem gesproken, want ik was vanmorgen de training aan het voorbereiden. Ik zal hem later spreken. Ik weet dat hij oké is en dat het een ongeluk was. Dat is het belangrijkste. Hij zal zo snel mogelijk herstellen."