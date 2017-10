'Bayern sprak al met mogelijke opvolger Ancelotti'

Dat meldt het doorgaans betrouwbare Bild. Bayern wil pas na de interlandperiode van volgende week een nieuwe trainer presenteren. Tot die tijd neemt assistent-trainer Willy Sagnol de honneurs waar. De aanstelling van Tuchel zou opvallend zijn, want de coach was afgelopen seizoen nog in dienst bij de grote concurrent Borussia Dortmund. Daar kon Tuchel naar verluidt niet goed overweg met algemeen directeur Hans-Joachim Watzke, waarna de clubleiding eind mei besloot om in te grijpen. Peter Bosz werd vervolgens aangesteld als opvolger van Tuchel, die met Dortmund nog wel de DFB Pokal wist te winnen.