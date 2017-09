De opleving van Ryan Babel

Ryan Babel (r.) Ⓒ AFP

Ryan Babel is een van de meest verrassende namen in de huidige Oranje-selectie. De aanvaller was jarenlang wat uit beeld verdwenen, maar maakte vorig jaar al indruk bij Deportivo La Coruña en nu ook bij Besiktas. Deze week tekende de spits tegen RB Leipzig al voor zijn tweede Champions League-goal dit seizoen. Kan Babel het Nederlands elftal richting het WK in Rusland helpen?