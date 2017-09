Keizer blij met steun Van Gaal: 'Natuurlijk voelt dat goed'

„Natuurlijk voelt dat goed, omdat iedereen weet dat Louis dat niet zou zeggen als hij dat niet vindt”, zegt de strijdvaardige Keizer richting de kraker met SC Heerenveen, die cruciaal voor zijn toekomst kan zijn.

Hoeveel gewicht de woorden van Van Gaal hebben, zal de komende weken blijken. Keizer staat sinds de nederlaag tegen Vitesse (1-2) aan de rand van de afgrond en na nieuwe averij, morgen bij SC Heerenveen, volgt een pittige evaluatie en valt zijn ontslag niet uit te sluiten. „Ik wil het niet over dat onderwerp hebben, want ik ga er vanuit dat we winnen”, is hij zelfverzekerd.

Toch rekent de neef van Ajax-legende Piet Keizer ook bij een tegenvallend resultaat in Friesland op een eerlijke beoordeling. „Want het is geen normaal seizoen als alle honderd seizoenen hiervoor”, doelt hij op de verschrikkelijke situatie rond Appie Nouri.

Niet te benijden

Voeg dat bij het feit dat hij al de ondankbare taak had een coach (Peter Bosz) op te volgen die de club naar de Europa League-finale bracht, dat hij een gemankeerde selectie tot zijn beschikking kreeg en niet zijn eigen staf mocht samenstellen en het is duidelijk dat hij niet te benijden is. „Leg de selecties dit jaar en vorig seizoen maar naast elkaar”, doelt hij op het slecht opgevangen vertrek van Davinson Sanchez, Davy Klaassen en Bertrand Traoré.

Toch wil hij het slechte aankoopbeleid niet als excuus gebruiken. „Ik werk gewoon met de spelers die er nu zijn. Met deze groep had ik veel meer punten kunnen halen dan de tien punten die we nu hebben.”

Toch zal hij met zijn vuist op tafel slaan als hij het seizoen mag afmaken. Er moeten in de winterstop spelers bij komen. „Ja. Ik was nu tevreden geweest als we er twee spelers bij hadden gehad. Maar het moeten wel twee goeie zijn, in de zin van dat ze niet nog moeten wennen. Oudere en meer ervaren spelers dan nu dus.”