Keizer: 'Ik denk dat het de zwaarste baan van Nederland is'

"Ik geef alles wat ik heb en ben blij dat er in elk geval wordt gezegd dat ik een goede trainer ben", aldus Keizer. "Ik weet dat het van Jong Ajax naar Ajax 1 een aardige stap is. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik het kan. Anders was ik er ook niet ingestapt. Dat het zwaar is, moge duidelijk zijn. Ik denk dat het de zwaarste baan van Nederland is.”

Vroeg naar bed

Een job die hem van ’s ochtends vroeg tot slapen gaan bezighoudt. Als Ajax slecht heeft gespeeld, is hij om zes uur ’s ochtends al wakker. "Dan kan ik niet meer slapen.” Dat overkwam hem ook bij vorige clubs. Bij Ajax heeft hij nog niet veel gewonnen. Dus het is: op tijd naar bed, zes uur wakker worden. "En dan ga ik aan de slag. Ik ben vroeg bij Ajax”, aldus Keizer die beaamt dat hij door de tegenvallende resultaten de druk voelt.

"Maar het is vooral de druk die ik mezelf opleg. Ik wil gewoon graag – ik denk het meest van iedereen – dat Ajax heel mooi voetbal speelt, met resultaat. Als dat niet zo is, zoals nu, dan kun je weleens gek van jezelf worden. Maar dat word ik niet van de buitenwereld, of zo. Die maakt me niet uit. Iedereen moet erover zeggen wat hij of zij vindt.”