Keizer: 'Er is niks gezegd van ’maak je geen zorgen'

Die kans moet hem worden gegund door het Technisch Hart met de directeuren Edwin van der Sar, Marc Overmars, assistent-trainer Dennis Bergkamp en hoofd opleidingen Said Ouaali. Het leidende orgaan dat – in tegenstelling tot Van Gaal, Ronald de Boer en Ronald Waterreus – nog niet openlijk zijn steun uitsprak.

Aan de slag

"Waarom ze dat niet hebben gedaan, moet je aan hen vragen. Er is niks gezegd van ’maak je geen zorgen’, of zoiets. Het is ook niet iets waar ik om vraag. Ik voel de steun die ik altijd heb gehad. Ja, de spelersgroep staat nog voor honderd procent achter me. Maar eigenlijk moet je dat aan de spelers vragen. Tegen mij zeggen ze: ’We moeten aan de slag’.”

Keizer wil niet naar anderen wijzen. "Ik ben verantwoordelijk. Punt.” Zelfs als hem voor de voeten wordt geworpen dat het Technisch Hart hem redelijk onervaren aan deze klus liet beginnen, slaat hij niet om zich heen.

Thuis

Dat een ontslag van Keizer ook gevolgen moet hebben voor (een deel van) de Ajax-top, gaat er bij hem niet in. "Omdat ik vind dat ik het met deze groep moet klaarspelen.” Daar wijkt alles voor. Daar weten ze zelfs thuis alles van. "Van leven met Marcel Keizer word je nu niet erg vrolijk.”