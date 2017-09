Topspeler Westbrook blijft Thunder trouw

Met de deal zou een bedrag van 205 miljoen dollar zijn gemoeid.

De 'point guard' van Oklahoma City grossierde afgelopen seizoen in zogeheten 'triple doubles'. Hij noteerde in 42 wedstrijden een score in drie dubbele cijfers: punten, rebounds en assists. Westbrook verbrak daarmee het record van Oscar Robertson, die in het seizoen 1961/1962 één triple double minder scoorde. Over het hele seizoen was zijn gemiddelde over 81 wedstrijden 31,6 punten, 10,4 assists en 10,7 rebounds.

Westbrook speelt al voor Thunder sinds de oprichting in 2008. "We voelen ons bijzonder bevoorrecht dat Russell het uniform van Thunder wil dragen", zei adjunct-directeur Sam Presti.