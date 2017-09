Hamilton en Mercedes verbazen zichzelf

"Nota bene hier tijdens de laatste Grand Prix van Maleisië", bracht Hamilton uit na de kwalificatie. "Ik had echt geen idee hoe vandaag zou gaan, in de trainingen hadden we het lastig. Onze monteurs hebben de auto's echt nog sneller gemaakt."

Teleurgesteld

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf aan niet te begrijpen waar zijn eerste coureur het leidende tempo vandaan haalde. Hamilton zei ondertussen teleurgesteld te zijn dat z'n rivaal Sebastian Vettel al in de eerste fase van de kwalificatie moest opgeven met motorprobleem.

Vettel zelf was er koeltjes onder: "Ik geloof niet in pech of geluk. Dit was gewoon een probleem met de turbo dat we niet konden oplossen. We zien morgen wel, onze auto is wel snel en er kan van alles gebeuren. Ik weet dat we terug kunnen slaan."

