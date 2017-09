KNVB stelt opvallende naam aan als manager

De 32-jarige oud-international gaat bouwen aan de verdere ontwikkeling van het meisjes- en vrouwenvoetbal in zowel de breedte- als topsport. Van de Ven is een opvallende naam, want de aanvallende middenvelder was nog maar twee jaar geleden met het Nederlands elftal actief op het WK in Canada. In de laatste groepswedstrijd tegen het gastland en in de verloren achtste finale tegen Japan scoorde Van de Ven zelfs.

Enorme uitdaging

"De afgelopen jaren is de populariteit van het vrouwenvoetbal enorm toegenomen, met als hoogtepunt het gewonnen Europees kampioenschap", verklaart Van de Ven, die in 2009 deel uitmaakte van het Nederlands team dat voor het eerst op een eindronde actief was. "Met de continu groeiende groep voetballende meisjes en vrouwen vind ik het een enorme uitdaging om de ervaringen die ik heb opgedaan in mijn voetbalcarrière in te zetten voor de toekomst van het meisjes- en vrouwenvoetbal." Van de Ven beëindigde in 2016 haar actieve loopbaan en is de opvolger van oud-hockeyster Minke Booij, die na het succesvolle EK in Nederland afscheid nam.

Nieuwe generatie

"We vinden het in deze fase belangrijk om op deze positie iemand te hebben die uit de voetbalwereld afkomstig is", zegt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee. "Kirsten is jong en bevlogen, heeft in binnen- en buitenland voetbalervaring opgedaan en is van de nieuwe generatie, waardoor ze dicht bij de huidige lichting spelers staat.''