Unieke trilogie voor Rea

Met de superioriteit die de 30-jarige Rea nu al drie seizoenen etaleert, bereikte hij zaterdag met de zege in race 1 in het Franse Magny-Cours zijn doel al met nog vijf races voor de boeg. Nooit eerder won een superbikerijder drie wereldtitels op een rij.

"Voor zo weinig toeschouwers in Qatar is het niet leuk om een feest te bouwen. Ik wil dan ook zo snel mogelijk in Europa wereldkampioen worden”, vertelde de Noord-Ierse Kawasaki-coureur in de aanloop naar het raceweekeinde al.

Achter de ongenaakbare Rea wist Ducati-rijder Marco Melandri ten koste van Rea’s teamgenoot Tom Sykes naar de tweede plaats te rijden.

Van der Mark

Michael van der Mark schoot zijn doel voorbij. De Nederlander had zich voorgenomen om evenals twee weken terug in Portugal naar het podium te rijden, maar de Yamaha-coureur verslikte zich al in de tweede ronde. Hij schoof onderuit, waardoor de achter hem rijdende Xavi Forés hem niet meer kon ontwijken.

Ondanks een behoorlijk gehavende machine vervolgde Van der Mark zijn race en wist zich vanaf de vijftiende positie nog naar de tiende plek op te werken. Hij finishte uiteindelijk als negende voor de teleurstellende Ducati-rijder Chaz Davies die begin dit seizoen de belangrijkste concurrent van Rea leek te worden.