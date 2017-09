Sjöström is Kromowidjojo twee keer de baas

De Zweedse won op zowel de 50 meter vrije slag als de 100 meter vlinder van de Nederlandse.

Sjöström klokte 23,42 op de 50 vrij, Kromowidjojo tikte aan na 24,12. Femke Heemskerk eindigde als derde in 24,56. Sjöström noteerde op de 100 vlinder 55,32. Kromodidjojo werd op dit nummer derde in 57,78.

De Zweedse topzwemster, die afgelopen zomer drie wereldtitels veroverde bij de WK langebaan in Boedapest, was ook de snelste op de 200 meter vrije slag in 1.51,77. Heemskerk eindigde op gepaste afstand als tweede in 1.53,14.