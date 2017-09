Goffin krijgt derde kans op eindzege

De Belgische tennisser, als tweede geplaatst op het hardcourt in China, moest in de halve finales diep gaan om de Zwitser Henri Laaksonen te bedwingen: 7-6 (7), 5-7 en 6-3. De als vijfde geplaatste Dolgopolov kende heel wat minder moeite met de Bosniër Damir Dzumhur: 6-3, 6-4.

Goffin, de nummer twaalf van de wereld, staat al voor de derde keer dit jaar in de eindstrijd van een ATP-toernooi. De vorige twee finales, in Sofia en Rotterdam, verloor hij. De Belg heeft twee ATP-titels op zak, allebei drie jaar geleden behaald. Zijn Oekraïense opponent Dolgopolov boekte dit jaar in Buenos Aires zijn derde toernooizege.

Baghdatis

In Chengdu gaat de finale tussen de Cyprioot Marcos Baghdatis en Denis Istomin uit Oezbekistan. Baghdatis klopte de Argentijn Guido Pella in drie sets (5-7, 6-4 en 6-2), Istomin rekende af met de Japanner Yuichi Sugita (6-2, 6-7 (7) en 6-0).

De 32-jarige Baghdatis, ooit de nummer acht van de wereld, jaagt op zijn eerste toernooizege sinds 2010.