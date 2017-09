Palace ook tegen ManUnited volstrekt kansloos

Juan Mata en Marouane Fellaini zorgden voor een 2-0 ruststand, waarna de Belg en zijn landgenoot Romelu Lukaku de voorsprong in de tweede helft verdubbelden. Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank, Patrick van Aanholt had een basisplaats bij de bezoekers, Jaïro Riedewald viel halverwege de tweede helft in.

Palace, nu onder leiding van Roy Hodgson, heeft na zeven duels een doelsaldo van 0 voor en 16 tegen. United staat momenteel aan kop met 19 punten uit 7 duels en een doelsaldo van 21-2.

Stoke City - Southampton

Stoke City won thuis met 2-1 van Southampton. Erik Pieters had een basisplaats bij de thuisclub, Ibrahim Afellay mocht na een lange periode van blessureleed invallen. Virgil van Dijk had bij Southampton zijn eerste basisplaats in 8 maanden. Oranje-international Wesley Hoedt kreeg bij Southampton geen speeltijd.

Nathan Aké, ook international, speelde met Bournemouth met 0-0 gelijk tegen Leicester City. Daryl Janmaat zag vanaf de bank Watford met 2-2 gelijk spelen tegen West Bromwich Albion.

Bij Swansea City, dat met 1-0 onderuit ging bij West Ham United, waren Mike van der Hoorn, Luciano Narsingh en Leroy Fer allemaal wisselspelers. Alleen Fer viel in.

Uitslagen

Huddersfield Town - Tottenham Hotspur 0-4 AFC Bournemouth - Leicester City 0-0 Manchester United - Crystal Palace 4-0 Stoke City - Southampton 2-1 West Bromwich Albion - Watford 2-2 West Ham United - Swansea City 1-0