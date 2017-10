Handballers Lions nog zonder puntenverlies

De ploeg van trainer Mark Schmetz won ook de lastige uitwedstrijd bij het Belgische Callant/Tongeren (25-27), waar de Belgisch international Jeroen de Beule zijn laatste wedstrijd speelde omdat hij naar de Franse competitie wordt getransfereerd.

Het was sowieso een pikante wedstrijd, omdat aan Tongeren-zijde de voormalige Lions-coach Maurice Canton trainer is en ook Martijn Meijer en doelman Rudi Schenk een Lions-verleden hebben. Deze zomer kwam ook Nick de Kuyper over van het Noord-Limburgse Bevo.

Direct rood

Het duel in Tongeren ging gelijk op (14-14 bij rust), totdat de bezoekers bij de stand van 21-21 een flinke veer moest laten omdat Ivar Stavast de bal bij de penalty in het gezicht van Schenk wierp en direct rood kreeg.

Toen Meijer de Belgen op een 25-24 voorsprong bracht, leek Tongeren de ongeslagen Nederlanders het eerste puntenverlies toe te kunnen dienen. Maar Lions boog de score in de slotfase om naar 25-27, door treffers van Lino Janssen, Bram Versteegden en de nieuwe Portugees, Nuno Rebelo.

Nederlands onderonsje

Het Nederlandse onderonsje tussen Kras/Volendam en Herpertz/Bevo werd in de spannende eindfase beslist in Volendams voordeel (31-28). Volendam zat steeds aan de goede kant van de score, totdat Niek Joordens gelijk maakte bij 25-25. In de slotfase had Volendam-doelman Gerrie Eijlers twee belangrijke reddingen en Jordy Baijens twee uitstekende doelpunten. Fiqas/Aalsmeer pakte de eerste overwinning van het seizoen, door in De Bloemhof Hasselt met 33-27 te verslaan.