Van de Looi: 'Scheids had last van compensatiegedrag'

Halverwege de tweede helft kreeg de thuisclub een onterechte strafschop mee, nadat Manschot een duel tussen doelman Timon Wellenreuther en Jürgen Locadia uitlegde als een overtreding van eerstgenoemde.

Witheet

"Iedereen kon zien dat dat geen penalty was", reageerde Van de Looi na afloop bij Fox Sports koeltjes, nadat hij eerder tijdens de wedstrijd witheet was geworden. "Ik denk dat de scheidsrechter het zelf ook wist, want na die strafschop kregen wij ineens alles mee. Hij had wat last van compensatiegedrag."

De Tilburgers werkten een prima eerste helft af tegen de koploper en gingen met 0-0 de rust in. De beste kans was zelfs voor de bezoekers, maar Ben Rienstra schoot van dichtbij over. "Na rust maken we één fout, komen we 1-0 achter en daarna hebben we het opgegeven. Dat doet me wel pijn", zei Van de Looi, die zijn elftal in negen minuten drie tegentreffers zag incasseren.

Opgeefgedrag

"Voor rust bij 0-0 was iedereen wel scherp en hadden ze de aandacht er volle bak bij. Na de 1-0 was er bij een aantal spelers teleurstelling en 'opgeefgedrag'. Dan staat het tien minuten later 3-0 en kun je inpakken en naar huis."

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie.