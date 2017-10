Van den Brom: afkeuren doelpunt cruciaal

"Ik wil dat absoluut niet als excuus gebruiken, want we zouden misschien toch wel hebben verloren omdat Feyenoord beter en scherper was, maar het afkeuren van het doelpunt van Wout Weghorst was wel cruciaal,'' bromde de trainer van de Alkmaarse club na afloop.

Volgens Van den Brom keurde scheidsrechter Bas Nijhuis het doelpunt van Weghorst ten onrechte af op advies van zijn grensrechter wegens buitenspel. ,,Daarna kreeg Feyenoord nog in de eerste helft drie kansen, die allemaal werden benut. Meestal gingen daar individuele fouten aan vooraf. Daarom ben ik als trainer niet zo blij.''