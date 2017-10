Turners laten meerkamp even schieten

Volgend jaar in Doha gaat het alweer om olympische kwalificatie en wordt de teamprestatie van belang. Dan zijn de meerkampers nodig. ,,We hebben ook geen mannen voor het podium op de meerkamp en de finale halen is voor ons niet echt een uitdaging'', zei bondscoach Bram van Bokhoven, die over de podiumtraining van zaterdag niet heel tevreden kon zijn. Zo vloog Deurloo van de rekstok af en was hij even dizzy. ,,Ik weet nog dat ik mispakte, maar niet dat ik de grond raakte.''

Nederland heeft op ringen en sprong niemand ingeschreven. Epke Zonderland, kampend met de naweeën van een fikse verkoudheid, komt dinsdag uit op brug en rek, Casimir Schmidt op vloer en voltige, Bram Verhofstadt op vloer, Boudewijn de Vries op voltige en brug en Frank Rijken op rek en brug. Rijken werd december aan zijn knie geopereerd en turnde pas in mei zijn eerste wedstrijden sinds de Spelen. ,,Ik bleek een scheurtje in mijn knie te hebben, dat er al langer zat. Mijn knie schoot vaak op slot, ik dacht dat het erbij hoorde'', vertelde de turner van O&O uit Zwijndrecht. De keuze voor rek en brug komt deels voort uit voorzorg, maar Rijken gaat zich na de WK weer toeleggen op de meerkamp. ,,Maar dit zijn wel mijn favoriete toestellen. Vooral op rek is mijn doel bij de top drie van de wereld te gaan behoren.''