Barcelona wint spookduel in grimmige stad

De Catalanen blijven daardoor ongeslagen koploper in de Spaanse competitie met een voorsprong van vijf punten op nummer twee Sevilla. Barcelona had gevraagd om uitstel vanwege de rellen in Catalonië rond het referendum over onafhankelijkheid. Na overleg werd besloten om toch te gaan voetballen, maar dan zonder publiek, liet de club weten, nadat voor uitstel geen toestemming was verkregen.

Vlak na rust opende Sergio Busquets met het hoofd de score voor de thuisploeg. Daarna was het twee keer de beurt aan Lionel Messi. Op aangeven van Denis Suárez omspeelde de Argentijn de doelman van Las Palmas en tikte hij de 2-0 binnen. Na een assist van Luis Suárez zorgde Messi voor de 3-0-eindstand.