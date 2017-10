Larsson: ’Spelers waren ook heel boos’

„Dit was het antwoord dat we wilden geven. Na NAC thuis waren mensen boos, maar ik verzeker je dat wij als spelers ook heel boos waren. De manier waarop we nu hebben gereageerd is de enige juiste”, aldus Larsson, die na het lange gevecht om weg te komen bij Heerenveen zoveel moest inhalen dat hij voorlopig zijn plek in de Zweedse ploeg kwijt is. Hij blijft nu bij zijn club en speelt geen rol als zijn land tegen Oranje aantreedt volgende week.