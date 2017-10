De Ligt: 'Keizer stond niet ter discussie'

Maximilian (Max) Wöber keek met gemengde gevoelens terug op zijn eerste volledige competitiewedstrijd voor Ajax. De Oostenrijker speelde tegen SC Heerenveen als linker centrale verdediger degelijk en scoorde de 0-4. „Ik ben tevreden, maar heb een kans gemist om een hattrick te maken”, lachte de eerste Oostenrijkse doelpuntenmaker van Ajax sinds 1985.

„Ja, Felix Gasselich ken ik wel. Hij was een goede voetballer”, zei Wöber, die beaamde dat het begin van Ajax moeizaam was. „Heerenveen zette snel druk, waardoor we het echte Ajax-spelletje niet konden spelen. We hanteerden eerder de lange bal dan we wilden en speelden vaker terug naar André Onana dan vooraf bedacht.”

Daardoor kwam Wöber minder goed uit de verf dan hij zelf wilde. „Opbouwen is normaal gesproken mijn kracht en als ik de kans krijg, wil ik dat de komende wedstrijden laten zien.” De kans dat Marcel Keizer na de interlandbreak weer een beroep om de jongeling doet, lijkt groot, want met Wöber in het centrum en Nick Viergever als linksback oogde de defensie stabieler dan met Mitchell Dijks.

Wöber beaamde dat er veel druk op het duel in Friesland stond. „Tegen Vitesse hebben we heel, heel slecht gespeeld. Deze wedstrijd zou bepalen welke kant het opging in de competitie. We gaan nu met een overwinning de interlandbreak in en kunnen daarna met minder druk weer beginnen. Als je met een slecht gevoel naar het nationale team gaat, is dat stukken slechter, want dan kom je ook weer met een rotgevoel terug. Door hard te trainen hoop ik de trainer te laten zien dat ik in het elftal wil blijven.”