Sensationeel verlies Van Gerwen

De nummer één en titelverdediger in Dublin verloor in de eerste ronde zeer verrassend van John Henderson. Van Gerwen verloor met 1-2 in sets van de Schot. In de beslissende leg van de laatste set moest de Nederlander het hoofd buigen: 2-3.

Van Gerwen zegevierde in 2012, 2014 en 2016 in Dublin, maar slaagde er nog nooit in om zijn titel te verdedigen. Ook dit jaar was dat de beste darter van de wereld dus niet gegeven.