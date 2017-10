Zege Verstappen blijkt extra knap

De overtuigende zegetocht tijdens de Grand Prix van Maleisië voelde als een beloning voor zijn vastberadenheid in een rampseizoen, waar hij zes races voor het einde eigenhandig een dikke streep onder zette. Met een spetterende overwinning, helemaal op eigen kracht.

"Na zoveel teleurstellingen is deze extra mooi. Supermooi zelfs", erkende Verstappen, vlak voor vertrek naar het vliegveld, na zijn tweede zege in de Formule 1.

Zo klonk het Wilhelmus voor Verstappen nog mooier dan in mei vorig jaar, toen hij als net naar Red Bull gepromoveerde coureur optimaal profiteerde van een broedermoord bij Mercedes. Maar de echte racer, de echte winnaar, wil op eigen kracht winnen. "Kijk, toen ik vorig jaar in Barcelona won kwam er ook geluk bij kijken. Toen was ik zeker niet de snelste. En nu wel. Dat voelt beter, eerlijk gezegd."

2 / 3 2 / 3 Dolle vreugde bij Max Verstappen en zijn team. Ⓒ Red Bull

Maar of de champagne dan ook zoeter smaakt? "Nou, ik ben al de hele week ziek. Verkouden, misschien door de airco", bekende Verstappen, vlak voordat hij in het vliegtuig naar Japan stapte voor de volgende Grand Prix van komend weekend. "Feestvieren gaat hem niet worden. In Tokio ga ik eerst even lekker slapen."

