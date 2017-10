Bertens stabiel, Haase zakt

De 25-jarige Westlandse vond haar naam maandag net als een week eerder terug op de dertigste plek. De pupil van coach Raemon Sluiter strandde afgelopen week in Wuhan in de tweede ronde. Bertens werd zondag in Peking ook al weer in de eerste ronde uitgeschakeld.

Richèl Hogenkamp boekte wel wat plekken winst, al verloor zij in Tasjkent ook al direct haar eerste partij. Desondanks ging ze van plek 99 naar 96. In de top van de ranglijst, aangevoerd door de Spaanse Garbiñe Muguruza, veranderde niets.

Bij de mannen zakte Robin Haase van de 41e naar de 43e plaats. De dertigjarige Hagenaar kwam sinds de knappe Daviscupzege op Tsjechië niet meer in actie. Rafael Nadal voert de mondiale ranking aan, gevolgd door Roger Federer en Andy Murray.