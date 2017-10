Yankees grijpen in na pijnlijk incident

Aanleiding daarvoor is een ongeluk twee weken geleden, toen een meisje in het publiek vol in haar gezicht werd geraakt door een mislukte klap van Todd Frazier. Ze moest zelfs naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen.

In het stadion van de Yankees hangen alleen achter de thuisplaat, waar vandaan geslagen wordt, netten om te voorkomen dat ballen het publiek in vliegen. Na het ongeluk van twee weken geleden pleitten diverse spelers voor meer bescherming van de toeschouwers. De clubleiding besloot daar gehoor aan te geven.

Bij een andere honkbalclub uit New York, de Mets, stapte manager Terry Collins op nadat zijn ploeg de play-offs had gemist. Onder leiding van de 68-jarige Collins plaatste New York Mets zich twee jaar geleden nog voor de World Series, waarin Kansas City Royals te sterk bleek.