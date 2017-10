Weghorst: 'Ik schaam me'

Natuurlijk, AZ zag in de beginfase een doelpunt van Weghorst onterecht worden afgekeurd. Dan zou het op voorsprong zijn gekomen en had het allemaal anders kunnen lopen. Maar het niveauverschil tussen AZ en Feyenoord was dusdanig groot dat het niet realistisch was om te denken dat de Alkmaarders die voorsprong hadden kunnen vasthouden.

„We zijn op alle fronten afgetroefd”, stamelde Weghorst, die eerder liet weten dat hij met AZ de topdrie wil aanvallen. „Ik stond wanhopig op het veld, ik schaamde me. Als wij op achterstand komen, zoals ook tegen Feyenoord gebeurde, dan vind ik ons geen kerels. Dan mis ik die absolute scherpte. Die agressie. Die volle motivatie om alles voor elkaar over te hebben. Daar moeten we het maar eens over gaan hebben met de ploeg…”

Niet het goede voorbeeld

Toch gaf Weghorst, nota bene als gelegenheidsaanvoerder, zelf ook niet alleen maar het goede voorbeeld. Hij oogde bij vlagen negatief en gaf meermaals de indruk dat hij zich onbegrepen voelde. „Ik probeerde voorop in de strijd te gaan, maar ik heb zelf ook gefaald”, erkende de gedeeld topscorer van de Eredivisie. „Ik probeerde heel positief te zijn en het team op sleeptouw te nemen, maar ik werd ook moedeloos. We zaten op een gegeven moment in de draaimolen. Ik heb me zelden in mijn carrière zo moedeloos gevoeld.”