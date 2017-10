Van Gerwen: 'Voor mij onwaardig'

Van Gerwen won het prestigieuze toernooi in 2012, 2014 en 2016. John Henderson was verantwoordelijk voor de uitschakeling van de 28-jarige titelverdediger. "Ik ben professioneel genoeg om dit op te lossen en dat zal ik ook zeker doen", vervolgde de kwetsbare Mighty Mike.

"Ik kan alleen mezelf de schuld te geven. De dubbels gingen goed met ingooien, maar in de wedstrijd vielen ze totaal niet", stelde Van Gerwen. Extra lastig, aangezien bij de World Grand Prix een leg moet worden geopend met een 'dubbel-in'. "Natuurlijk gaat het zelfvertrouwen dan iets naar beneden. Je moet zoeken naar andere dubbels. Wat heb ik staan te kranten."

Het verlies kwam hard ook bij de regerend wereldkampioen. "Ik was denk ik veel beter dan hem. De dubbels lieten me in de steek. Wat moet ik eraan toevoegen? Gewoon treurig. Voor mij onwaardig. Al heeft hij het ook gewoon goed gedaan."