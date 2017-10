Hamilton op hoede voor Verstappen

"Hij zei na de kwalificatie tegen mij: ’ik moet een gat slaan naar jou, vandaar dat ik bezig ben om zoveel pole positions te halen", lachte Verstappen, die tot zijn vreugde zag dat de rollen tijdens de race waren omgedraaid. „Ik hoop dat ik er inderdaad aankom."

Hamilton - inmiddels in het bezit van 70 poles - toonde zich na een aanvankelijk moeilijk weekend voor Mercedes een groot ’verliezer’. De Brit liep in de jacht op zijn vierde wereldtitel zes punten uit op Ferrari-coureur Sebastian Vettel (verschil nu 34 punten), dus echt veel reden voor chagrijn was er ook niet.

"Max heeft fantastisch gereden", vond Hamilton, die na de finish direct applaudisseerde voor zijn jonge collega. "Het was een zware race. Ik wilde bij het verdedigen ten opzichte van Max geen onnodige risico’s nemen met het oog op het kampioenschap. Hij was gewoon sneller."

