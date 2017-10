Suarez sloopt shirt na missen enorme kans

Suarez, die de 3-0 van Lionel Messi voorbereidde, verbaasde bij een 1-0 stand met een opzichtige Schwalbe. Dat de centrumspits van Barcelona naar de grond ging, was niet zo verrassend. Dat Suarez dat deed op het moment dat hij de bal makkelijk in het doel kon schrijven, wekte wel verbazing.

Suarez krijgt geel voor zijn opzichtige Schwalbe. Ⓒ AFP

Toen Suarez in de slotfase oog in oog met doelman Leandro Chichizola nogmaals faalde, kookte hij over. De temperamentvolle Uruguayaan scheurde zijn shirt kapot en verliet gefrustreerd het veld.