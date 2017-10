'Voetballers van Achilles in staking'

Volgens De Gelderlander is de selectie van trainer Eric Meijers in staking gegaan. De spelers wachten volgens de krant al drie weken op hun salaris. De uitbetaalproblemen van de tweededivisionist uit Groesbeek spelen al sinds begin april.

Achilles komt dit seizoen uit in de tweede divisie. De club uit Gelderland kwam de afgelopen vier seizoenen uit in de Jupiler League. Onlangs schakelde de club NAC Breda uit in de KNVB-beker: 4-3 winst.