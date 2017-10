Babel: ’Gullit heel kritisch op me’

"Ruud heeft natuurlijk heel veel betekend voor het Nederlandse voetbal”, aldus de herintreder bij Oranje.

"Ik heb hem als trainer gehad bij Oranje onder 19 en dat was voor beiden niet echt een prettige ervaring. Hij was heel kritisch op Quincy Owusu-Abeyie en mij, nadat we ons niet plaatsten voor het EK. Hij had meer van ons verwacht. De afgelopen jaren ben ik hem veel tegengekomen. Het is altijd leuk om hem te zien.”