Van de Pas door, Kist sneuvelt in Dublin

Big Ben moest het in Dublin opnemen tegen Cristo Reyes en won met 2-1. De eerste en derde set schreef Van de Pas op zijn naam, genoeg voor een plaats in de tweede ronde.

Zover kwam Christian Kist niet. The Lipstick moest in een spannende partij zijn meerdere erkennen in Simon Whitlock. Kist kwam met 1-0 voor, waarna de Australiër de tweede set pakte. De beslissende derde set besloot The Wizard met een prachtige 108-finish.