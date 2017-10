Belgische zorgen om doelpuntenmachine

Lukaku heeft last van een enkelblessure. De trefzekere aanvaller van Manchester United onderging maandag nader medisch onderzoek. "Bij Lukaku is geen breuk of andere structurele schade vastgesteld", liet de Belgische voetbalbond weten. "De komende dagen zal hij een apart programma volgen. Het is nu nog te vroeg om over een eventuele afmelding voor de komende wedstrijden te spreken."

Kompany haakt af

Naast Lukaku bleven maandag ook Marouane Fellaini en Jan Vertonghen binnen tijdens de eerste dag van het trainingskamp in eigen land. Vincent Kompany (kuit) keerde na overleg met de medische staf terug naar zijn club Manchester City. België is in groep H al zeker van de eindzege en daarmee van het WK-ticket, als eerste Europese land in de WK-kwalificatie.