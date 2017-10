'Verstappen hoeft minder verjaardagskaarten te sturen'

"Achteraf heeft Max bewezen dat hij de tegenslagen van dit seizoen niet per se nodig had, want hij is dezelfde coureur gebleven. Koel, onverstoorbaar, positief en zelfkritisch", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

2 / 2 2 / 2 Daniel Ricciardo en Max Verstappen. Ⓒ Reuters

"Tegelijkertijd heeft hij wel extra geestelijke bagage gekregen waar hij in de toekomst profijt van zal hebben. Een voorbeeld: hij heeft geleerd hoe mensen om hem heen reageren als het even tegenzit. Zogenoemde fans die aan hem gaan twijfelen. Of iemand van de tv die vraagt of de uitvalbeurten niet aan zijn rijstijl liggen. Anders gezegd: Max heeft gezien wie de eerste stenen in de vijver werpt. Dat maakt het leven wat overzichtelijker. Hij hoeft wat minder verjaardagskaarten te sturen."

